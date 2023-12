O que fazer com o prêmio da Mega da Virada? Leitores do SeteLagoas.com.br respondem

O prêmio da Mega da Virada desperta sonhos e desejos dos mais variados tipos em quem aposta, passando desde limpar o nome até fazer procedimentos estéticos. O principal sorteio das Loterias Caixa movimenta casas lotéricas, sites e aplicativos de aposta nos últimos dias do ano e para 2023 pagará um valor recorde de aproximados R$ 570 milhões. Tanto dinheiro levanta o questionamento: o que fazer com ele se ganhar? Perguntamos aos nossos seguidores no Instagram @setelagoas e obtivemos algumas respostas interessantes.

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Uma enquete levantada nos Stories entre os dias 28 e 29 de dezembro perguntava "Qual sua prioridade se ganhasse na Mega da Virada?", apresentando dez alternativas para serem marcadas. Um total de 407 votos foram computados, muitos deles de uma mesma pessoa escolhendo mais de uma opção.

Em primeiro lugar os participantes colocaram investimentos financeiros com o prêmio. Presentear os amigos ficou por último na lista do que fazer com o dinheiro. Muitos participantes manifestaram ainda ter outras vontades além das que foram elencadas. Veja a seguir quais foram as respostas:

Investir financeiramente: 23,6% (96 votos)

23,6% (96 votos) Pagar dívidas: 16,2% (66 votos)

16,2% (66 votos) Comprar casa: 12,5% (51 votos)

12,5% (51 votos) Dividir com familiares: 8,4% (34 votos)

8,4% (34 votos) Viajar: 7,4% (30 votos)

7,4% (30 votos) Doações de caridade: 4,7% (19 votos)

4,7% (19 votos) Comprar carro: 1,5% (6 votos)

1,5% (6 votos) Presentear amigos: 0,5% (2 votos)

0,5% (2 votos) Outras opções: 18,4% (75 votos)

18,4% (75 votos) Não tenho prioridades: 6,9% (28 votos)

Também abrimos uma caixinha de perguntas onde as pessoas podiam responder livremente. As respostas variaram entre aquelas de maior apelo emocional, familiar e até mesmo abordando um grande ícone da música brasileira:

"Daria a meu pai uma vida melhor principalmente no tratamento de saúde. Aos meus filhos, também melhoraria suas vidas."

"Compraria uma casa para mim, outra para minha mãe sair do aluguel e ajudaria meu esposo."

"Sairia do Brasil."

"Sumiria da cidade."

"Reformaria minha casa."

"Trataria minha doença rara."

"Faria cirurgia plástica."

"Contrataria um show de Roberto Carlos."

O sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro de 2023, às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e no YouTube da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 17h do mesmo dia, também respeitando o fuso horário da capital brasileira, nas casas lotéricas ou pela internet através do aplicativo Loterias Caixa ou site de loterias da Caixa.

Saiba como fazer sua aposta online na Mega da Virada 2023 (clique aqui)

Da Redação, Vinícius Oliveira.