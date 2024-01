Incêndio destrói supermercado neste domingo em Cachoeira da Prata

Um supermecado de Cachoeira da Prata ficou completamente destruído após um incêndio na madrugada deste domingo (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas são desconhecidas; o prejuízo calculado pelos proprietários com o sinistro são de R$ 795 mil. Não houve vítimas.

Foto: 5ª CBMMG / Reprodução

A corporação não informou onde se deu o início das chamas. Segundo o supermercado, foram destruídos estoque e produtos de exposição, dos mais diversos itens: hortifrutis, açougue, padaria, mercearia seca e salgada, frios, gêneros alimentícios diversos, bebidas, gêneros alimentícios para pet, utilidades e utensílios domésticos, papelaria e produtos de higiene pessoal.

Foto: 5ª CBMMG / Reprodução

O teto do estabelecimento, de estrutura metálica, foi abaixo - mezaninos feitos de alvenaria também colapsaram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram usados 20 mil litros de água para combate às chamas e rescaldo, com homens trabalhando até por volta das 8h30. A Defesa Civil de Cachoeira da Prata foi acionada, para avaliar o risco de queda de estrutura de alvenaria.

Foto: 5ª CBMMG / Reprodução

Da redação com 5ª CIA Ind CBMMG