Temperatura amena no primeiro dia útil de 2024 em Sete Lagoas; confira a previsão

O segundo dia de 2024 - e o primeiro útil do ano - nasceu nublado e sem chuva. Mas, para a tristeza do trabalhador setelagoano, ela vai aparecer ao longo do dia. O termômetro ficará "ameno" para a média de verão.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva aparecerá mais à tarde em pancadas, de maneira isolada, e com trovoadas. Durante a noite, se prevê tempo firme. A mínima foi de 19ºC; a máxima será de 25ºC.

Esta será a tendência dos próximos dias: chuva com temperaturas que não roçarão os 30ºC de máxima. Até sábado (6), teremos tempo instável.

Da redação com Inmet