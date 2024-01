Setelagoanos faturam em quina e quadra da Mega da Virada 2023: 123 apostas são premiadas

Sabia que teve setelagoano que tirou a sorte grande na Mega da Virada? Duas apostas simples acertaram a quina do prêmio milionário e levaram para a casa R$ 70 mil. Ao menos 121 apostas levaram a quadra, entre bolões e apostas simples, com prêmios que chegam a R$ 34 mil.

Foto: Marcelo Brandt / G1 / Ilustração

Quina

Dois sortudos fizeram uma aposta simples (escolhendo seis números) e ganharam R$ 70.083,58. As apostas foram realizadas na Boa Sorte e Hiper Casa Lotéricas.

Quadra e seus bolões

Com 21 bolões e 100 pessoas premiadas, a quadra da Mega da Virada foi 'generosa'. Os prêmios variaram de acordo com a modalidade de aposta: dois apostadores simples da cidade receberam R$ 3.647,13, enquanto os outros 98 repartiram valores entre R$ 1.215,68 a R$ 1.215,71.

Confira os prêmios de cada bolão sorteado:

Um bolão de 18 cotas: R$ 34.039,80

R$ 34.039,80 Um bolão de 19 cotas: R$ 7.294,10

R$ 7.294,10 Um bolão de 15 cotas: R$ 7.294,20

R$ 7.294,20 Um bolão de 8 cotas e um de 26 cotas: R$ 3.647,12

R$ 3.647,12 Um bolão de 9 cotas: R$ 3.647,07

R$ 3.647,07 Um bolão de 27 cotas: R$ 3.646,89

R$ 3.646,89 Dois bolões de 31 cotas: R$ 3.646,84

R$ 3.646,84 Quatro bolões de 8 cotas; três com sete e um com 6 cotas: R$ 1.215,71

R$ 1.215,71 Dois bolões de 5 cotas: R$ 1.215,70

R$ 1.215,70 Um bolão com 8 cotas: R$ 1.215,68

Prêmio milionário

Foram R$ 588 milhões postos em sorteio no dia 31 de dezembro, o maior da história até então, pela Mega da Virada. Cinco apostadores acertaram os seis números, repartindo R$ 117 milhões, inclusive um mineiro de Bom Despacho, no Centro-Oeste do estado.

Os números sorteados foram 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

Da redação