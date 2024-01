Associação Médica de Sete Lagoas divulga chapa a ser votada em assembleia geral

A Associação Médica de Sete Lagoas divulgou a composição da "Chapa Reconstrução" que será votada em assembleia geral ordinária no próximo dia 03 de janeiro. O objetivo é reativar os trabalhos após o período de inatividade da associação devido a questões internas e o agravamento na pandemia de COVID-19. A nova diretoria assumirá no período de 03/01/2024 a 31/12/2026 e deve apresentar ações a serem tomadas para reestruturar a Associação.

Divulgação

A chapa é formada por:

Cláudio de Melo Vice-presidente: Otávio Cândido

Patsy Valadares Coordenadora de Especialidade: Ana Paula

Frederico Valadares Comunicação Social: Victor Paixão

Marco Antônio Secretário: Thiago Nébias

A assembleia será no próximo dia 03/01/2024, no Auditório da UNICRED na Rua Cândido Azeredo, nº 67, Centro de Sete Lagoas. A primeira convocação será às 18h30 com maioria simples dos associados presentes (metade mais um) e a segunda às 19h com qualquer número de associados.

Da Redação