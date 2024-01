Confira a previsão do tempo nessa quarta-feira chuvosa em Sete Lagoas

Dia começou chuvoso nessa quarta-feira em Sete Lagoas, marcando 22°C. De acordo com o Clima Tempo, a temperatura durante o dia oscila entre 19°C e 26°C.

Imagem de arquivo

As previsões indicam uma elevada probabilidade de chuva, chegando a 90%, podendo acumular até 30mm de precipitação. Os ventos estão soprando a uma velocidade de 17km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 80% no mínimo e atinge até 96% de máxima, contribuindo para uma atmosfera bastante úmida durante o dia.

Da Redação com Clima Tempo