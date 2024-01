Réveillon de Sete Lagoas reúne público animado em meio à chuva

Depois de ter retomado com sucesso o Réveillon em 2022 na Praça da Feirinha, a Prefeitura de Sete Lagoas repetiu a dose no último dia 31 de dezembro no mesmo local, a Praça Dom Carmelo Mota, principal espaço cultural e gastronômico da cidade. O público animado voltou a receber o ano novo com muita música no Réveillon 2024.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em uma realização da Sense Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais, contemplada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cemig, produção da Result e co-realização da Prefeitura de Sete lagoas, o espaço recebeu o melhor da gastronomia sete-lagoana e shows gratuitos ao som das bandas Vai Que Cola e Samba Gol. Nem a chuva que caiu espantou o público, que recebeu o ano novo com muita alegria. "Obrigado, Sete Lagoas. Vocês nunca decepcionam. Feliz 2024", escreveu em seu perfil oficial no Instagram o grupo Vai Que Cola.

À meia-noite em ponto, foi o momento de abraçar amigos e familiares, saudando 2024, mas sem fogos de artifício, já que a Lei Municipal Nº 9.275/2021 proíbe a queima e soltura de fogos de artifícios que produzam estampidos ruidosos. A lei foi sancionada pelo prefeito Duílio de Castro a partir do Projeto de Lei Nº 29/2021, de autoria do vereador Rodrigo Braga, e vale tanto para recintos fechados quanto abertos, além de áreas públicas e locais privados.

"Queremos trazer de volta a alegria da população em ocupar os espaços públicos com atrações gratuitas. Já tivemos grandes shows no Réveillon do ano passado, na Festa do Trabalhador e no aniversário dos 156 anos da cidade, depois, a melhor iluminação de Natal dos últimos anos e agora, mais um grande Réveillon. Podemos esperar um 2024 de muitos eventos na cidade", comemorou o prefeito Duílio de Castro.

E por falar em eventos, no próximo dia 6 de janeiro, Dia de Reis, a Praça da Feirinha recebe a Caravana de Reis São Vicente de Paula e o show com Bianca Luar e Banda, a partir das 18h, com entrada franca, ainda dentro da programação que contou com as apresentações do Natal de Luz e do Réveillon.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM