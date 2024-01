Hospital Municipal de Sete Lagoas recebe sistema de segurança Botão do Pânico

Na última semana o Hospital Municipal de Sete Lagoas passou a contar com o equipamento "Botão do Pânico" que aciona a Guarda Civil Municipal em casos que atentem contra a segurança dos usuários e profissionais. O equipamento instalado pela Prefeitura também já funciona em escolas municipais e centros de educação infantil.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

A tecnologia permite monitorar toda a ação pela central, o que facilita a orientação dos agentes que já estiverem no cenário da ocorrência. O sistema é moderno e novas ferramentas para expandir a eficiência também serão implantadas. Segundo o prefeito Duílio de Castro, a finalidade do botão do pânico é dar início a uma ação imediata de segurança para evitar que tragédias ocorram. "São 32 câmeras instaladas em pontos estratégicos do hospital como corredores, recepção e área externa. Uma tecnologia de ponta a favor da segurança de nossos pacientes, familiares e profissionais da saúde", afirma o prefeito.

"Ficou provado que o botão do pânico funciona muito bem nas escolas, mas já estamos desenvolvendo um link onde tudo será iniciado por meio de um telefone celular, caso a internet não funcione. Além disso, teremos uma terceira opção, que é a linha direta com a GCM", detalha o secretário adjunto de Tecnologia do Município, Márcio Aguiar. "Ainda em janeiro vamos instalar mais 14 câmeras no Olho Vivo com reconhecimento facial, por meio de inteligência artificial. Todos os equipamentos já foram comprados e recebidos na TI. A próxima etapa é prover também os ESFs, o PA Belo Vale e a UPA com os equipamentos", completa.

Protocolo municipal

O Protocolo Municipal de Segurança em Prédios Públicos é formado por um grande investimento da Prefeitura e também por ações estratégicas. Em agosto de 2022, entraram em operação 296 câmeras de vigilância divididas entre 47 Escolas Municipais e 10 Centros Educacionais de Educação Infantil (CEMEI). Toda a Rede Escolar Municipal é integrada a uma central de monitoramento que funciona 24h, onde é feita a vigilância remota das unidades.

Iniciativa premiada

O Botão do Pânico instalado nas escolas municipais de Sete Lagoas foi agraciado em novembro do ano passado com o Prêmio Cidades Inteligentes na Expo BH Cidades Inteligentes. Entre as diversas iniciativas, originárias de todo o estado, Sete Lagoas obteve destaque e será homenageada na abertura do Fórum Internacional de Minas Gerais, no dia 26 e março de 2024, no Minascentro, em Belo Horizonte. Na ocasião, durante a Expo BH Cidades Inteligentes, a Prefeitura vai apresentar uma palestra detalhando o projeto vencedor aos demais municípios mineiros.

Da Redação com Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas.