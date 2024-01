Sete Lagoas e outras 600 cidades de Minas Gerais estão em alerta de tempestade severa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, classificadas como perigo, para diversas regiões de Minas Gerais, incluindo Sete Lagoas. O alerta vigorará a partir das 10h do dia 3 de janeiro de 2024 até as 10h do dia 4 de janeiro de 2024.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A previsão é de chuva intensa, com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h. Essas condições climáticas apresentam riscos significativos, tais como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A população é orientada a adotar medidas preventivas. Em caso de rajadas de vento, é crucial evitar abrigar-se debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Como medida de segurança, é aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível. Em situações de emergência, a população deve buscar informações adicionais junto à Defesa Civil, por meio do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

A vigilância e prontidão são fundamentais para minimizar os impactos decorrentes das condições climáticas adversas. A população deve seguir as instruções das autoridades locais e estar atenta a atualizações nos canais oficiais de comunicação.

Fonte: INMET