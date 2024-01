Sete Lagoas tem previsão de chuva com máxima de 27°C nesta quinta (04)

Sete Lagoas (MG) deve ter dia chuvoso nesta quinta-feira (04). Segundo dados do Tempo Agora, a cidade tem previsão de temperaturas entre 20°C e 26°C e 93% de chance de chuvas ao longo do dia.

Foto: Reprodução/Ilustrativa

A quinta-feira começa com 20°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 26°C, chegando a 22°C durante a noite.

As chuvas devem ser generalizadas, com possibilidade de tempestades e trovoadas. O nível de umidade relativa do ar deve alternar entre 73% e 100%. Os ventos devem soprar a uma velocidade média de 7 km/h, atingindo o maior índice de tarde, com pico de 11 km/h.

Para a próxima semana, a previsão é de temperaturas mais elevadas, com máximas que podem chegar a 32°C.

A previsão do tempo é baseada em dados colhidos por meteorologistas. Ela pode sofrer variações ao longo do dia que fujam dos modelos previstos.

Da redação com INMET