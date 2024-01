Sete Lagoas: SAAE gerou mais de 190 multas por irregularidades na ligação de água em 2023

Com os efeitos do aquecimento global e de fenômenos naturais como o El Niño, o mundo vem passando com cada vez mais frequência por momentos de escassez de água. Mas não apenas a natureza pode ser responsabilizada por isso. Em grande parte, nos grandes centros urbanos, uma atitude criminosa também sobrecarrega os sistemas de captação, tratamento e distribuição desse bem essencial para a vida: as ligações clandestinas.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em Sete Lagoas, de acordo com dados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), somente em 2023 foram registradas mais de 190 irregularidades, incluindo serviço suspenso e ainda sendo usado pelo imóvel, corte por gato, ligação clandestina, violação do hidrômetro, além dos casos reincidentes, que são os que já cortaram por irregularidades anteriores e o proprietário continua utilizando o serviço. "Nesses casos, a a multa é ainda maior", comenta o diretor-presidente da autarquia, Robson Machado.

As multas aplicadas no período somam mais de R$ 647 mil, incluindo todas as irregularidades encontradas (cada multa tem o valor de R$ 3.142,63), além das reincidências (que dobram o valor da multa aplicada). A denúncia para ligações clandestinas de água deve ser feita por meio do telefone (31) 2106-0126 ou 2106-0140, no setor de Bypass/Hidrômetro, informando o endereço onde há o gato. "Uma equipe do SAAE vai ao local e procede a vistoria. Lembrando que a denúncia é feita de forma anônima, não precisa se identificar. Apenas informar o endereço da irregularidade", lembra Robson Machado.

O By Pass, mais conhecido como "gato", além das outras irregularidades, prejudicam consideravelmente o abastecimento de água de forma geral, uma vez que esta água não registrada na maioria das vezes é desperdiçada pelo consumidor, interferindo no abastecimento das ligações que se encontram regulares e em dia com a autarquia, prejudicando toda a população de uma forma geral. "O SAAE tem investido muito com captação, filtração e distribuição de água até o consumidor. Em caso de qualquer irregularidade, favor nos informar imediatamente. O sigilo é garantido", pede Robson.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM