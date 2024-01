Primeira sexta-feira de 2024 terá céu nublado e chuva

O primeiro 'sextou' de 2024 vai ser com chuva e sem sol em Sete Lagoas - é o que conta a previsão do tempo. Os termômetros voltam a subir mas não passam da terceira casa decimal.

Foto: Filipe Felizardo

O dia nasceu nublado nesta sexta-feira (5) - e assim permanecerá ao longo do dia. Durante esse tempo, haverão pancadas de chuvas isoladas por toda a jornada. Essas precipitações fracas, mas persistentes, ainda deixam Sete Lagoas sob aviso de alerta por conta de possíveis estragos causados por ela, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mínima registrada foi de 21ºC, e a máxima será de 28ºC, em tendência de aumento. O final de semana promete ser chuvoso: no sábado, o sol nem aparecerá, com máxima de 28ºC; já no domingo, a temperatura tem uma ligeira queda.

Da redação com Inmet