Sete Lagoas recebe mais de R$ 1,5 milhão da Lei Aldir Blanc 2 para a classe artística

A Prefeitura de Sete Lagoas recebeu do Fundo Nacional de Cultura mais R$ 1.576.439,73 em recursos da Lei Federal nº 14.399/2022, conhecida como Lei Aldir Blanc 2. O valor será destinado a ações de fomento à cultura, incluindo a realização de prêmios e editais para o setor cultural e criativo.

A lei tem como objetivos garantir o acesso à renda emergencial para profissionais dos setores cultural e criativo; o subsídio para a manutenção dos espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas pela pandemia da Covid-19; e as ações de fomento à cultura.

Em Sete Lagoas, os recursos da Lei Aldir Blanc 1, em 2020, foram distribuídos por meio de cinco editais que beneficiaram mais de 500 artistas e produtores culturais da cidade.

Os editais da Lei Aldir Blanc 2 devem ser publicados a partir de fevereiro. "Enquanto os editais não são publicados, os artistas e produtores culturais locais já podem ir juntando documentos, montando portfólios e trocando informações com quem já participou da primeira vez", aconselha a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, responsável pela captação dos valores junto à União enquanto ainda era secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Os recursos da Lei Aldir Blanc 2 podem ser utilizados para financiar projetos culturais de diversas naturezas, como:

A lei também prevê a criação de um fundo municipal de cultura, que deve ser gerido pela Prefeitura de Sete Lagoas. O fundo será responsável pela captação e gestão de recursos para o fomento à cultura no município.

