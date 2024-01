SAMU Regional de Sete Lagoas e Curvelo adia treinamento de aprovados em processo seletivo

O SAMU Regional das Microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo informa que: "Comunicamos a todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo 001/2023 Regionalização do SAMU e classificados através dos Chamamamentos Públicos, que o treinamento introdutório e a data de início serão adiados. O adiamento é devido a questões burocráticas relativas à implantação do SAMU Regional."

Imagem: Vinícius Oliveira

O órgão complementa ainda que "dessa forma, a previsão é de que o treinamento seja realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2024. Queremos assegurar que todos os candidatos serão devidamente informados com antecedência sobre quisquer mudanças no cronograma.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, os organizadores estão à disposição para fornecer as informações através do contato: (31) 3773-3231."

Da Redação com SAMU Regional das Microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo