Sete Lagoas: Funcionário é encontrado morto em tanque industrial

Um funcionário da empresa Sidermin, localizada às margens da BR-040, foi encontrado morto dentro de um tanque de água utilizado nos processos industriais na tarde de sexta-feira (05), em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Ilustrativa

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h, ao término do turno, os colaboradores perceberam a ausência do funcionário no ônibus da empresa. Ao verificar, descobriram que ele estava dentro do tanque, já sem vida.

A vítima, que não teve a identidade revelada até o momento, trabalhava na limpeza e manutenção dos tanques, atuando sozinho. Havia câmeras no local, mas uma das imagens mostra o trabalhador próximo às grades, com um braço na água, antes de adentrar o reservatório. Não é possível inferir se houve um mal súbito, queda ou afogamento.

Os funcionários tentaram reanimar a vítima, sem sucesso. A perícia foi acionada e o corpo foi liberado para a funerária do grupo “Zelo”.

A causa da morte será investigada.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo