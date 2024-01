Segunda-feira típica de verão em Sete Lagoas: sol com chuva no fim do dia

Dia de calor com possibilidade de chuva no período da tarde nesta segunda-feira (8) em Sete Lagoas. O sol irá aparecer, mas as nuvens estarão presentes, com precipitações a cair já no avançar das horas.

Foto: Filipe Felizardo

As informações são do Climatempo. O dia será de sol entre nuvens durante toda a jornada e o calor, bem ao estilo Marina Sena: máxima de 33°C, e mínima de 22°C.

Não esqueça o guarda-chuva! Mesmo com o sol, pancadas de chuva são esperadas no fim do dia e noite. E, de acordo com o Climatempo, até quarta-feira (10) o clima - e a temperatura - se repetirão dessa forma. Ai, que delícia o verão!

Da redação