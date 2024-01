Sete Lagoas terá sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite nesta terça (9)

A previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça-feira (9) é de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar ficará entre 70% e 100%.

Foto: Djhessica Monteiro/SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. À tarde, o céu ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Já à noite, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O vento será fraco, com direção sudoeste a oeste pela manhã, sudeste a leste à tarde e leste a sudeste à noite.

A população deve se preparar para possíveis transtornos causados pela chuva, como alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores.

Da redação

Fonte: INMET