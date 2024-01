Grupo Santa Helena presta homenagem a seu fundador em Sete Lagoas

Aconteceu na tarde de ontem (08/01) na matriz do Grupo Santa Helena em Sete Lagoas uma emocionante homenagem alusiva ao primeiro ano de falecimento do fundador da empresa, Sr. Marcos Dias Machado.

Imagem: Grupo Santa Helena

Após breves palavras da diretora Ariadne Machado os presentes realizaram orações e em seguida foi erguido um belo quadro na recepção da instituição, com a imagem do generoso e trabalhador “Marquinhos”.

As homenagens continuaram ao longo do dia, com a celebração da santa missa no Santuário de Adoração e a publicação de um vídeo (veja abaixo) sobre a bela trajetória de Marcos Dias Machado, nas redes sociais da instituição.

Marquinhos era natural de Jequitibá e seus papéis nos meios empresarial e esportivo de Sete Lagoas e de toda a Minas Gerais foram notáveis. Em 26 de dezembro de 1961, fundou o Grupo Santa Helena, que no final do ano passado completou 61 anos de história.

Trata-se de um dos maiores grupos empresariais do estado, composto por redes de postos de combustíveis, loja de conveniências, empresas de recapagens de pneus, lojas de vendas de pneus de varejo e atacado e concessionárias de automóveis, dentre outras, numa atividade comercial que gera centenas de empregos em diversas cidades.

Marcos foi presidente do Bela Vista durante 8 anos, tendo encerrado o seu mandato em abril de 2022. O fundador do Grupo Santa Helena foi também presidente do Clube Náutico de Sete Lagoas.

Da Redação com Grupo Santa Helena