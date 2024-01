Novos secretários tomam posse na Prefeitura de Sete Lagoas

Em solenidade no gabinete do prefeito Duílio de Castro, a Prefeitura de Sete Lagoas deu posse, na manhã desta terça-feira, 9 de janeiro, aos novos secretários nomeados após a reforma administrativa ocorrida no final do ano passado. O evento contou com presenças de secretários, vereadores e de representantes do Conselho Municipal da Mulher. "Era muito necessário que fizéssemos um novo organograma na Prefeitura para modernizar a máquina. Contratamos a UFMG, que tem um conhecimento muito grande nessa área, para deixarmos a gestão mais eficiente. A reforma, que foi aprovada no final do ano passado pelo Legislativo, vai nos permitir ter maior celeridade e mais eficiência", justificou o prefeito Duílio de Castro.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Um dos pontos principais da reforma foi a criação da Secretaria Municipal da Mulher. "É uma Secretaria importante para cuidar da vida da mulher, em um trabalho para reduzir a violência doméstica para que a mulher possa ter um amparo, um apoio. Já havíamos criado o Conselho Municipal da Mulher no ano passado, que dialoga e discute as diretrizes, para que a nova Secretaria possa atuar em favor da vida da mulher", completou o prefeito.

Para a nova secretária da pasta, Karine Araújo, trata-se de um grande desafio, tendo em vista que a cada seis horas no Brasil uma mulher é morta por feminicídio. "Essa Secretaria vem para promover políticas públicas pró-mulheres, lutando pela maior inserção delas no mercado de trabalho, ocupando lugares de decisão. Nosso prefeito prometeu isso em seu plano de governo e agora cumpre essa promessa. Estamos desde o início na luta pela criação dessa Secretaria e, por isso, nós, de grupos e coletivos que militam pelos direitos das mulheres, estamos eternamente gratas por essa importante realização", disse. Como secretária adjunta, foi nomeada a ex-diretora da Escola Técnica, Elis Cristina de Souza e, na coordenação de Assuntos Institucionais, Vanessa Lopes Alves Ferreira (ex-Ouvidoria).

Além da Secretaria da Mulher, a reforma administrativa também alterou algumas pastas, criando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. "Estamos com um projeto de modificar toda a estrutura semafórica e de sinalização viária da cidade. Com o status de Secretaria, teremos mais liberdade, autonomia e força para a melhoria do nosso trânsito", comentou Wagner Oliveira, que antes ocupava o cargo de secretário adjunto na Seltrans.

Acumulando a partir de agora também a Cultura e o Turismo, além do Esporte, Marcelo Cooperseltta acredita em uma maior sinergia na realização de eventos que possam envolver as três áreas. "Agora temos uma equipe bem representativa na cultura e também no turismo. Vamos fazer com que a Serra de Santa Helena seja mais utilizada, com respeito e responsabilidade, com campeonatos, torneios, eventos, envolvendo o turismo, a cultura e o esporte, trabalhando em sintonia em uma só pasta. Tenho certeza que isso fará toda a diferença", acredita.

Com a reforma, a Cultura foi reforçada com alguns dos mais importantes artistas e produtores culturais da cidade, como George Machado, Geraldo Magela, Ailton de Castro, Vanessa Coutinho, Claudia Micheline, Alan Keller e Nana Andrade.

Na ocasião, também assumiu o cargo a nova ouvidora geral do Município, Denise Hebach de Souza. "Quando as pessoas fazem alguma reclamação no site ou presencialmente na Ouvidoria, nós analisamos, encaminhamos ao órgão competente e damos a melhor providência necessária. A expectativa é atender a população, ouvindo suas queixas e buscando soluções da melhor forma para atender suas necessidades", explicou.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas