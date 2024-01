Sete Lagoas terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva na quarta (10)

Em Sete Lagoas, a quarta-feira (10) será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas apresentam estabilidade ao longo do dia, com mínima de 21°C e máxima de 28°C. A umidade do ar varia entre 65% (mínima) e 95% (máxima). A expectativa é de registro de 25mm de chuva, correspondendo a uma probabilidade de 67%.

Ao longo da manhã e tarde, o céu permanecerá predominantemente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e trovoadas. O vento será fraco, soprando inicialmente do leste-sudeste e, mais tarde, do leste-nordeste. À noite, as condições permanecerão semelhantes, com muitas nuvens, chuva intermitente e trovoadas isoladas, enquanto o vento persistirá do leste-nordeste com intensidade fraca.

Da redação

Fonte: INMET