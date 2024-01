Primeira feira de adoção de pets do ano acontece nesse sábado em Sete Lagoas

No próximo sábado dia 13/01, em parceria com a prefeitura de Sete Lagoas e os Amigos do CCZ Sete Lagoas, acontecerá a primeira edição do ano da nossa Feira de Adoção de Pets.

Shopping Sete Lagoas

Para garantir uma adoção responsável, os interessados devem ter mais de 21 anos, apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, participar de uma entrevista de adoção e preencher e assinar o Termo de Adoção.

Todos os animais disponíveis para adoção estão castrados, receberam vacinas (Múltipla Nacional e Antirrábica), foram vermifugados e testaram negativo para a leishmaniose.

