Prefeitura de Sete Lagoas empossa novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2027

Atender crianças e adolescentes que tenham os seus direitos violados ou ameaçados, garantindo sua proteção e identificando as possíveis violações desses direitos. Essa é a missão dos 15 novos conselheiros tutelares de Sete Lagoas, empossados na manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, no gabinete do prefeito Duílio de Castro para os próximos quatro anos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os conselheiros foram eleitos em outubro do ano passado por meio do voto popular, conforme explicou o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Amauri Artimos da Matta. "O CMDCA preside todo o processo eleitoral, desde o edital convocando para o processo, registro de candidaturas, as provas, testes psicológicos, as eleições, depois a capacitação, a diplomação e a posse dos novos conselheiros tutelares", detalhou.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Luciene Chave, deu as boas vindas aos novos conselheiros e colocou a pasta à disposição. "O acolhimento, a escuta, o direcionamento dessas crianças e adolescentes são de suma importância. Nossa Secretaria está de portas abertas para acolher todas vocês e contribuir da melhor forma nas demandas que surgirão nos próximos quatro anos", afirmou.

O vereador Janderson Avelar representou a Câmara Municipal e lembrou da recente conquista encabeçada por ele, que foi a readequação salarial dos conselheiros, uma demanda de vários anos atendida pela atual gestão. "Tivemos várias reuniões no ano passado junto ao Executivo solicitando diversas melhorias para o Conselho Tutelar, como estrutura, reajuste salarial que não tinha há mais de 15 anos, vale-transporte, entre outras demandas, e o prefeito atendeu aos nossos pedidos. Muitas vezes o conselheiro tutelar entra na residência e constata que a criança passa fome, é mal cuidada, às vezes custeando do próprio bolso um alimento ou um remédio. Por isso parabenizo aos eleitos não só de Sete Lagoas, como também de todo o Brasil", lembrou o vereador.

Edson Flávio Moreira foi o conselheiro mais bem votado na última eleição, com 523 votos, e falou da expectativa para os próximos quatro anos. "A gente já vem de um trabalho junto a famílias e dependentes químicos. Ser um conselheiro tutelar é algo novo e estamos com muita garra para fazer um bom trabalho junto às nossas crianças e adolescentes da nossa cidade, sabendo que não será fácil, mas contamos com o homem lá de cima para nos orientar", acredita.

O prefeito Duílio de Castro, que presidiu a solenidade de posse, também parabenizou e desejou boa sorte aos novos conselheiros. "É um trabalho árduo, difícil, mas muito gratificante, pois muitas vezes temos a oportunidade de mudar a vida dos nossos jovens. Sejam bem vindos à administração e vamos juntos prestar melhores serviços públicos para essas crianças e adolescentes que são o futuro da nossa cidade. Parabéns a todos", finalizou o prefeito.

Confira a lista completa com os nomes dos 15 novos conselheiros tutelares de Sete Lagoas do quadriênio 2024-2027:

SETOR I

Ana Maria Ribeiro Souza

Cristina Oliveira Valadares

Glauciane Duarte Pereira de Aquino

Jéssica Soares

Sarah Talita Moura Goulart de Oliveira

SETOR II

Gleice Ribeiro Abreu

Josiane Guilherme Pereira

Simone Aparecida Ribeiro e Silva

Talita Ribeiro Veloso Maciel

Vitória Stephanie de Souza Silva

SETOR III

Antônia de Fátima Gonçalves Rabelo

Diana Cecília de Almeida Silva

Elidiane Meira de Araújo

Edson Flávio Moreira

Márcia Aparecida e Oliveira Rodrigues

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM