Conheça as representantes de Sete Lagoas em concursos estaduais de beleza

Sete Lagoas terá representantes femininas em concursos estaduais de beleza nos próximos dias em Patos de Minas/MG. Ana Moura, Luiza Miranda e Roberta Ferreira representarão a cidade nas categorias Teen, Mundo e Grand Minas Gerais, respectivamente, entre os dias 11 e 17 de janeiro.

O Concurso Nacional de Beleza (CNB) é uma franquia nacional que possui um coordenador nacional, coordenadores estaduais e municipais e diferentes categorias de concurso. Em Sete Lagoas o coordenador é Rodrigo Braga e no estado a organização é de Braz Alves, da cidade de Patos de Minas.

As etapas do concurso incluem jantar de boas-vindas, desfiles de moda noite e moda praia, além de uma entrevista preliminar realizada por um júri técnico. A etapa final compreende o desfile final.

Os custos relacionados a transporte, hospedagem, maquiagem e figurino são assumidos pela candidata e pelos patrocinadores locais. A taxa de inscrição no concurso abrange a hospedagem e a alimentação durante o período de confinamento.

Confira a seguir uma breve apresentação das candidatas e não deixe de segui-las nas redes sociais para continuar acompanhando seus trabalhos!

Ana Moura, 16 anos:

Categoria Miss Minas Gerais CNB Teen

@anamouraoficial

"Na área da música, canto desde os 9 anos. Hoje sou cantora profissional e já vivo da minha arte. Na área dos concursos de beleza, essa é minha primeira experiência. No concurso temos a oportunidade de mostrar não apenas a beleza física, mas também a capacidade de representar o estado na seletiva estadual. A vencedora é selecionada por um painel de jurados designados pela coordenação estadual. Fui convidada pelo coordenador municipal da franquia, Rodrigo Braga, que analisou meu perfil e me convidou para participar."_

Luiza Miranda, 21 anos

Categoria Miss Minas Gerais Mundo CNB

@‌luizamirandast

"Trabalho na área da moda a mais ou menos um ano. Em 2023 fui eleita a Miss Sete Lagoas e na sequência convidada a participar e representar minha cidade no Miss Minas Gerais CNB. Existem regras a serem seguidas e assim como em várias etapas no concurso, uma delas é a votação popular que é essencial para garantir uma boa posição na final. Já no confinamento são feitas entrevistas durante o processo e um treinamento intensivo."

Roberta Ferreira, 27 anos

Categoria Miss Grand Minas Gerais CNB

@‌robertamferreira

"Meu primeiro trabalho no mundo da moda foi a participação aos 13 anos no Miss Férias Sete Lagoas. O convite para ser Miss já aconteceu três vezes nos últimos dois anos. Enfim aceitei e agora sou a Miss Grand Sete Lagoas, indo para o CNB representar minha cidade!"

Da Redação Maria Eduarda Alves e Vinícius Oliveira