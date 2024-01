Radialista de Sete Lagoas Kenner Tarabal é novo integrante da equipe de esportes da Transamérica

Mais um talento de Sete Lagoas alcança voos maiores: o narrador esportivo e radialista Kenner Tarabal agora é mais um integrante da equipe de esportes da Rádio Transamérica, de Belo Horizonte.

Foto: divulgação / Transamérica FM Belo Horizonte

O profissional, que foi apresentado nesta quarta-feira (10), será setorista do Cruzeiro na rádio. "Eu continuarei em Sete Lagoas, participando daqui e nos jogos eu irei para BH", disse Tarabal. Além da Transamérica, Tarabal continuará na Rádio Eldorado, onde está a cerca de 15 anos.

Há poucos mais de um ano, a Transamérica FM 88,7 reativou sua equipe de esportes. Além das transmissões esportivas no dial e na internet, de segunda a sexta-feira às 17h há o programa Papo de Craque, onde Kenner Tarabal fará sua participação

Trajetória

Kenner Tarabal começou na Rádio Eldorado, no ano de 2007, como operador de som - mas logo depois, foi para a frente dos microfones, onde mais se destacou. Sendo narrador de Atlético, Cruzeiro e do Democrata; além disso, ele apresentou diversos programas na emissora e destaque em coberturas realizadas pela rádio.

Para além da Eldorado, Tarabal também particou na televisão, como repórter no programa independente Sacode Minas, na TV Alterosa, e atuação na extinta ETV, emissora educativa da cidade.

Da redação