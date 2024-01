Sete Lagoas: sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quinta (11)

Sete Lagoas, terá quinta-feira (11) de sol com aumento de nuvens de manhã, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. À tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com umidade máxima de 90% e mínima de 60%.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A umidade relativa do ar será alta durante todo o dia, o que pode causar sensação de abafamento.

Em caso de chuva forte, é importante evitar áreas de inundação e respeitar as sinalizações de segurança.

Veja a previsão detalhada para hoje:

Temperatura: mínima de 21°C e máxima de 28°C

mínima de 21°C e máxima de 28°C Chuva: Precipitação de 10mm com probabilidade de chuva de 90%

Precipitação de 10mm com probabilidade de chuva de 90% Umidade do ar: mínima de 60% e máxima de 94%.

Fonte: INMET