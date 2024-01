Corte de árvores com retroescavadeira rende multa de quase R$ 13 mil a fazendeiro de Cordisburgo

O corte de árvores com o uso de retroescavadeira para estoque de madeiras rendeu uma multa para um fazendeiro da cidade de Cordisburgo, no último domingo (7). A penalidade custou quase R$ 13 mil.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com a denúncia, o homem teria realizado o desmatamento de 63 árvores: 60 comuns da propriedade, além de cortar mais três pequizeiros. Conforme o decreto estadual 47.838, do ano de 2020, são definidas diversas condutas de infração de regras de manejo de áreas agropastoris com área de até 250 metros quadrados. Pelo desmatamento, o produtor rural pagou R$ 12.988,06.

Ainda de acordo com a legislação, logo após a aplicação de multa, as atividades na propriedade são suspensas.

Da redação com Cordis Notícias