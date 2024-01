Sete Lagoas: Prefeitura recebe R$ 612,7 mil para o Programa Escola em Tempo Integral

A Prefeitura de Sete Lagoas recebeu, no final de 2023, a primeira parcela de R$ 612,7 mil do Programa Escola em Tempo Integral. O montante total previsto para o município é de R$ 1,8 milhão.

As escolas de tempo integral na Rede Municipal de Educação de Sete Lagoas são uma realidade desde 2006. Em 2023, o programa municipal atendeu a 1.680 alunos.

O Programa amplia a permanência do aluno na escola para no mínimo sete horas diárias, com a oferta de atividades extracurriculares, como capoeira, maculelê, artesanato, canto e coral, esportes, teatro, dança, entre outros.

Atualmente, o município possui nove escolas de tempo integral:

E.M. Dalva Ferreira Diniz;

E.M. Dr. Márcio Paulino;

E.M. Hilário Pereira da Fonseca;

E.M. Jovelino Lanza;

E.M. Marilza Fleury;

E.M. Prof. Jacynto Godoy;

E.M. Regina Vitalino;

E.M. Renato Teixeira;

E.M. Prof. Raymundo Gravito.



A secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, explica: "Esse quantitativo irá custear parte das matrículas na rede, reforçando a continuidade do atendimento das escolas em tempo integral no município de Sete Lagoas".

O Programa Escola em Tempo Integral é uma iniciativa do Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica.

