Quadras e parquinhos de escolas municipais de Sete Lagoas podem ser usadas gratuitamente durante as férias

No período de férias escolares, finais de semana e feriados, a comunidade escolar pode contar com o apoio da Rede Municipal de Educação para viabilizar a utilização das quadras e parquinhos das escolas municipais para a realização de atividades educativas e comunitárias. A Secretaria Municipal de Educação dispõe da portaria SMECC Nº 370, de 14 de junho de 2023, com os critérios para a utilização dos espaços escolares.

Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas

Assim, nestas férias, é possível desenvolver várias ações para as crianças e adolescentes em parceria com a Educação Municipal. De acordo com a secretária Roselene Teixeira, para isso, é necessário preencher o Termo de Autorização e Responsabilidade de Uso Gratuito, disponível na Portaria, encaminhar ao gestor da escola selecionada e, após assinado o termo, entregá-lo na Secretaria Municipal de Educação para validação.

"É importante frisar que é obrigatória a presença de um adulto que fique responsável pelas crianças e adolescentes durante todo o período de uso dos espaços", ressalta a secretária.

Então, nada de ficar em casa na TV, no celular ou no videogame. São quase 60 escolas municipais em vários bairros da cidade, a grande maioria delas com quadras cobertas, esperando para serem usadas em atividades esportivas, culturais, associativas e recreativas.

"Só se lembre de devolver o espaço como encontrou: limpo e conservado!", finaliza Roselene Teixeira.

Você encontra a Portaria 370/2023 e o Termo de Autorização nesse link: clique aqui.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas