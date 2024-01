Carro bate em moto na Renato Azeredo em Sete Lagoas; vítimas não tiveram ferimentos graves

Na tarde desta quinta (11/01) foi registrada uma batida entre carro e moto no cruzamento da avenida Dr. Renato Azeredo com rua Cel. Américo Teixeira Guimarães, Centro de Sete Lagoas. A ocupante da garupa da motocicleta aguardou atendimento médico no asfalto, mas seu quadro não era grave. O condutor da motocicleta não teve ferimentos.

Foto: Redes sociais / Reprodução

Testemunhas relataram que o carro, um Chevrolet Tracker vermelho, seguia na rua Cel. Américo Teixeira Guimarães sentido Centro quando colidiu com a motocicleta que trafegava pela avenida Dr. Renato Azeredo.

Uma das vítimas era mulher, 24 anos, e estava na garupa da motocicleta. Ela recebeu atendimento médico do SAMU e tinha quadro estável sem maiores gravidades, relatando dores nos membros. Na sequência foi encaminhada ao Hospital Municipal.

A segunda vítima, um homem de 35 anos, era o condutor da motocicleta e não teve lesões, recusando atendimento da equipe médica no local. De acordo com o SAMU, quem estava no veículo também não demandou atendimento de urgência.

Da Redação, Vinícius Oliveira