Sextou com pancadas de chuva a qualquer hora do dia; confira previsão do tempo para Sete Lagoas

E vem mais chuva nesta sexta-feira (12) em Sete Lagoas! O sol aparecerá durante o dia, mas as precipitações poderão vir a qualquer hora do dia. Confira na previsão do tempo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A jornada promete muitas pancadas de chuvas isoladas entre a manhã e tarde - à noite, o tempo permanecerá firme. Mesmo com as precipitações, o sol aparecerá ao longo do dia, fazendo a temperatura subir. A mínima registrada foi de 21ºC, e a máxima será de 30ºC.

Para aqueles que querem curtir o pré-carnaval, piscina, ou qualquer atividade ao ar livre em Sete Lagoas neste final de semana: pode se preparar para a chuva. No sábado (13) o tempo estará coberto com chuviscos e no domingo (14), o sol dará as caras, por alguns momentos. A máxima não chegará aos 30ºC - e a promessa é que o domingo seja até mais "frio" de costume.

Da redação