SAAE segue com recadastramento de consumidores e ligações de água em Sete Lagoas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas (SAAE) segue com seu trabalho de recadastramento para atualização de dados de consumidores, bem como das instalações em todas as suas unidades consumidoras. O objetivo é proporcionar uma comunicação mais direta e eficaz entre a autarquia e o cliente em busca de melhoria na qualidade e agilidade na prestação dos serviços. Depois dos bairros Honorina Pontes e Eldorado receberem os leituristas em novembro do ano passado, chegou a vez do bairro Universitário, de 22 de janeiro a 2 de fevereiro.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O diretor-presidente Robson Machado explica que o recadastramento se dá de porta em porta e é realizado pela própria equipe de leituristas do SAAE, devidamente identificados e uniformizados. "Não há a necessidade de ingressarem no interior das residências ou estabelecimentos. São verificados somente os dados cadastrais como nome, CPF, RG, Whatsapp, contato telefônico e os dados da instalação", reforça. Depois de coletados, estes dados são atualizados e armazenados no sistema.

Em caso de ausência de alguém no imóvel, é deixado um formulário para preenchimento e apresentação no atendimento presencial do SAAE. A previsão é de que a campanha tenha duração de dez meses e os consumidores serão previamente comunicados através de comunicado impresso sobre a época da visita do agente em cada imóvel. Caso haja qualquer dúvida em receber o agente do SAAE, o consumidor deve entrar em contato pelo telefone (31) 2106-0100. Por esse canal de comunicação serão disponibilizadas informações atualizadas, bem como a localização dos agentes.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, os consumidores têm ainda o Whatsapp oficial do SAAE: (31) 97115-2248. Acompanhe também pelo Instagram da autarquia: @saae_setelagoas

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM