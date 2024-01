Motoristas protestam contra descontos feitos por terceirizada da Mercado Livre em Sete Lagoas

Motoristas que trabalham como entregadores de mercadorias do Mercado Livre fizeram um protesto na porta de uma empresa de logística, terceirizada da e-commerce, na manhã desta sexta-feira (12) em Sete Lagoas. Eles reclamavam de ações que prejudicariam seus rendimentos de entrega.

Segundo motoristas ouvidos pela reportagem, a empresa de logística realiza descontos considerados desnecessários, afetando os ganhos dos prestadores de serviços, inclusive de mercadorias que ainda não chegaram a Sete Lagoas para entrega. Eles recebem quinzenalmente da terceirizada - o último pagamento foi na segunda-feira (8).

Nesta sexta-feira (12), ao saberem de mais descontos, os motoristas se revoltaram e paralisaram a operação de entregas do Mercado Livre, chegando a colocar veículos na porta da logística. A Polícia Militar foi acionada para conversar com os manifestantes, que liberaram a entrada por volta das 10h30. A empresa prometeu aos motoristas que repassaria os valores descontados na próxima terça-feira (17) e as entregas estão sendo feitas normalmente.

O SeteLagoas.com.br procurou a Coopmetro, responsável pela operação de entrega do Mercado Livre em Sete Lagoas, mas até o momento, não respondeu nossos contatos. Da mesma forma, a e-commerce também foi procurada e ainda não se manifestou. A matéria será atualizada assim que houverem as respostas.

Da redação