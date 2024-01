Feira do JK recebe 18 novas barracas do Programa Feiras Livres de Sete Lagoas

Foi uma noite muito especial para os feirantes e os frequentadores da Feira do bairro JK. Os feirantes reforçaram nos produtos, com mais espetinhos na churrasqueira, mais caldo na panela e, enquanto tiver milho, tem pipoca! Isso sem falar no chopp gelado e nos doces para a meninada. Tudo para aguardar os foliões que vieram assistir ao ensaio aberto do bloco Axé Saudade e prestigiar as 18 novas barracas que os feirantes receberam da Prefeitura de Sete Lagoas.

A presidente da Associação dos Feirantes do JK, Lidiane Tolentino, não escondia a felicidade. "Hoje a gente está com essas barracas novas e gostamos muito, além de serem maiores, com layout bonito. Há cinco anos tentamos sempre melhorias para o bairro e agora, com essas novas barracas, vai chamar muito mais o pessoal para vir à feira", acredita. Carlos Wilton (Carlão) é frequentador assíduo da feira e se surpreendeu positivamente ao ver as novas barracas. "Eu achei legal as novas barracas. É para incentivar os moradores do bairro. Acho que todas as comunidades deveriam ser assim também. Todos contribuindo e investindo. É mais renda para o pessoal e bom pra gente também vir e tomar uma", comemorou, entre um gole de cerveja e outro.

No final do ano passado, foi a vez da feira do Boa Vista receber as novas barracas. Esse trabalho faz parte de um projeto da Prefeitura de valorização das nossas feiras livres. "Todo esse trabalho é para um melhor atendimento, melhor visibilidade dos produtos e nós seguimos trabalhando firme para que tudo melhore para os nossos feirantes", disse o coordenador de Feiras Livres do Município, Cristiano Morais.

"Mais um compromisso sendo cumprido. Faremos isso em todas as feiras da cidade. Iniciamos pelos hortifrutigranjeiros do Boa Vista e, hoje, com o JK. A licitação já foi concluída e assinaremos o contrato para a entrega de mais barracas na próxima semana", anunciou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz.

O prefeito Duílio de Castro, ao lado dos vereadores Roney do Aproximar e João Evangelista, visitou cada feirante de cada barraca e também não resistiu ao som contagiante do bloco Axé Saudade. "O prefeito continua mudando a cara da cidade e, agora, chegou a vez das feiras, ganhando roupagem nova com as barracas novas e, hoje, em uma noite especial com o pré-carnaval na praça, que é o local das famílias", agradeceu João Evangelista. "Quero parabenizar a população do JK, Planaldo e Alvorada. Aos organizadores. À Secretaria de Meio Ambiente e ao prefeito, que tem trabalhado muito em prol de nossa cidade. Um mandato forte que produz resultados. Seguimos trabalhando por vocês", parabenizou Roney do Aproximar.

Até o ano passado, Sete Lagoas possuía apenas três feiras permanentes: a do Centro, do Boa Vista e do Nova Cidade. De um ano pra cá, com o Programa de Feiras Livres, a cidade já conta com 11 feiras livres, levando emprego e renda para centenas de famílias e entretenimento para milhares de sete-lagoanos. "Pra gente é uma alegria muito grande. Quem tiver oportunidade, venha para as nossas feiras. Tenho certeza que vocês vão adorar. Tem comida gostosa, artesanato e muito entretenimento. Uma oportunidade de rever os amigos, bater um papo, tomar uma cerveja e socializar as crianças. Seguimos juntos mudando a cara de Sete Lagoas", convidou o prefeito. Após a entrega das barracas, o público presente curtiu o ensaio aberto do Bloco Axé Saudade.

