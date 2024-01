Vai chover no pré-carnaval em Sete Lagoas? Veja a previsão do tempo para este fim de semana

O primeiro fim de semana de pré-carnaval em Sete Lagoas, que começa neste sábado (13), promete um banho de chuva para os foliões. De acordo com a previsão do tempo, a chance de precipitações é de 90% durante todo o dia, tanto no sábado quanto no domingo (14).

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

De acordo com o INMET, o sábado (13) será de sol com algumas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva rápidas ao longo do dia e à noite. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 29°C. A umidade do ar deve variar entre 65% e 100%.

No domingo (14), o tempo deve ficar mais nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 25°C. A umidade do ar deve variar entre 70% e 95%.

Mas se você é do tipo que gosta de curtir até mesmo na chuva, fique atento às dicas:

É importante levar guarda-chuva, capa de chuva ou capa para o celular.

Também é recomendado usar roupas leves e confortáveis, que podem ser molhadas sem problemas.

Em caso de chuva forte, é importante se abrigar em locais seguros, como casas, bares ou restaurantes.

E fiquem atentos à previsão do tempo, que pode mudar durante o dia.

Aproveite, mas com cuidado.

