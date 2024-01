Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda (15)

A previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda-feira (15) é de sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva durante a tarde e à noite. As temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Foto: Túlio Thales/ SeteLagoas.com.br

A estimativa de chuva para o dia é de 25mm, com uma probabilidade de 90%. A umidade relativa do ar variará entre 70% (mínima) e 95% (máxima).

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população esteja atenta às mudanças climáticas e siga as recomendações de segurança em caso de chuvas fortes. É importante evitar áreas alagadas, não estacionar veículos em locais que possam ser inundados e redobrar os cuidados com crianças e idosos.

Da redaçãio

Fonte: INMET