Tremor de ontem (14/01) em Sete Lagoas foi registrado por centros de sismologia

Ontem à noite (14/01), moradores de Sete Lagoas foram às redes sociais e aplicativos de mensagem para relatar mais um tremor de terra sentido em bairros da cidade. Às 20h19 o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) e o Observatório Sismológico da UnB (Universidade de Brasília) registraram o abalo com magnitude 2.3 mR.

Estimativas sobre o tremor sentido no domingo (14/01) em Sete Lagoas. Foto: Observatório Sismológico da UnB / Reprodução.

O abalo de 2.3 mR registrado no último domingo teve profundidade estimada de 0 Km. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, "um valor de 0km indica que se trata de um sismo raso (ocorrido possivelmente entre 0 e 10km), entretanto não há dados suficientes para estimar uma profundidade precisa".

"A menos que revisada por um geofísico, as localizações dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros significativos. Mesmo depois de revisadas, soluções apresentadas por diferentes instituições podem apresentar pequenas variações de localização e magnitude", completa o referido Centro.

Um tremor dessa magnitude na grande maioria dos casos não tem potencial de causar danos em estruturas físicas ou construções, apesar de ser notado pelas pessoas e registrado em sismógrafos.

Entre os bairros onde os tremores foram sentidos, de acordo com informações compartilhadas nas redes sociais, estão: Padre Teodoro, Iporanga, Universitário, Mata Grande, Vale das Palmeiras, Santo Antônio, Santa Rosa, São Cristóvão, São Geraldo, São José, Manoa, Indústrias, Catarina, Piedade, Centro, Canaã, Jardim Arizona, Olinto Alvim, Flórida, Barreiro, Piedade, Montreal, Bairro do Carmo, Várzea, Dona Dora, Eldorado.

Desde março de 2022, os cidadãos de Sete Lagoas têm enfrentado episódios recorrentes de tremores. Em agosto de 2022, uma equipe de especialistas do Observatório Sismológico da UnB esteve na cidade para instalar sete sismógrafos, visando monitorar qualquer atividade sísmica na região.

De acordo com a Prefeitura de Sete Lagoas, um relatório com as informações colhidas por esses aparelhos será apresentado em momento oportuno.

Também segundo a administração municipal, "até o momento não houve registros oficiais de ocorrências de danos materiais ou humanos em decorrência do tremor. As equipes estão nos bairros onde o evento foi mais sentido acompanhando e monitorando a situação junto aos moradores".

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, "Nossas equipes estão atentas e percorrendo os bairros que mais sentiram o tremor. Vale ressaltar que magnitudes de 2.2 ou 2.3 não causam danos e já tivemos tremores recentes mais intensos na cidade, de até 2.9", lembra Andrade.

A Prefeitura de Sete Lagoas também informou que acionou o Centro Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) e pede que, caso de algum dano ou rachadura no seja identificado em imóveis, a Defesa Civil Municipal seja acionada pelo 153.

*Matéria atualizada às 15h17 - 15/01/2024

Da Redação, Vinícius Oliveira.