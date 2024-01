Professor da USP fala sobre os tremores de terra sentidos em Sete Lagoas

O geofísico e professor da Universidade de São Paulo (USP) George Sand França concedeu uma fala aos canais de comunicação da prefeitura de Sete Lagoas sobre os recentes tremores de terra sentidos na cidade nos últimos dias e horas. Apenas nesta terça (16), três abalos sísmicos foram notados pela população e registrados em sismógrafos da USP e do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB).

Professor George Sand (USP). Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Reprodução.

"Todos os parâmetros são característicos de atividade sísmica natural na região. Chamamos essas sequências de tremores de enxame sísmico, mas não causam danos, pois são de baixa magnitude, embora preocupem a população, principalmente no período chuvoso", resume o geofísico e professor da Usp, George Sand França.

Desde o início dos recentes tremores, iniciados em 30 de abril de 2022, já foram registrados em Sete Lagoas 26 abalos, sendo 20 em 2022, dois em 2023 e quatro em 2024, até o momento.

"A movimentação da terra é algo comum e que pode liberar energia aos poucos. O tempo de duração do fenômeno vai depender da forma de acomodação", explicou o geofísico, doutor em Sismologia e pesquisador do Observatório Nacional, Diogo Coelho, ao jornal O Tempo/Super Notícia, em junho de 2022.

O Observatório Sismológico da UnB (Universidade de Brasília) e o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) apresentaram valores de magnitude próximos para os recentes abalos em Sete Lagoas:

14/01/24, 20h19, magnitude 2.2 mR (UnB), 2.3 mR (USP)

16/01/24, 02h26, magnitude 2.8 mR (UnB), 2.7 mR (USP)

16/01/24, 04h41, magnitude 2.5 mR (UnB), 2.4 mR (USP)

16/01/24, 08h40, magnitude 2.0 mR (UnB), 2.3 mR (USP)

Estudos preliminares apontam para uma acomodação do solo cárstico da região, uma vez que Sete Lagoas está em uma região cárstica, com várias cavernas e falhas geológicas. A análise dos dados registrados pelas estações sismográficas instaladas em Sete Lagoas, em uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Sismológico da UnB, apontam que os tremores detectados na região desde abril de 2022 são de origem natural.

"Todos os especialistas ouvidos pela Prefeitura têm descartado a hipótese de causa humana porque, para provocar um tremor como os sentidos até agora, seria necessária uma bomba de potência gigantesca. Mas todas as teses estão sendo consideradas", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz.

Defesa Civil

O consenso entre os especialistas é que tremores com magnitude 2, 3 e até 4 não gerem danos. "Mas vai depender do epicentro do tremor, de sua distância até a superfície e do tipo de imóvel construído naquele terreno, de sua fundação, entre outros fatores", completa o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sérgio Andrade.

A Defesa Civil Municipal segue atenta aos relatos e dados emitidos pelos centros sismológicos, realizando visitas aos bairros e vistoriando imóveis que apresentem algum tipo de rachadura. A população pode acionar a inspeção pelo telefone 153.

Uma cartilha foi produzida pela instituição para orientar os moradores em caso de tremores mais fortes: veja aqui.

Tremores em Minas

Durante todo o ano de 2023, dezenas de tremores foram registrados em várias cidades mineiras, como Poços de Caldas, Frutal, Itabirito, Araxá, Bom Sucesso, Rubim e Tiradentes, Conselheiro Lafaiete, entre outras, inclusive em cidades próximas a Sete Lagoas, como Capim Branco, Prudente de Morais, Felixlândia e São José da Lapa, com magnitudes variando de 1.8 (Teófilo Otoni) a 3.2 (Martinho Campos e Três Marias) na escala Richter.

Da Redação com Ascom - PMSL