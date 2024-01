'Tornado' em Sete Lagoas? Especialista explica fenômeno

No fim da tarde dessa terça-feira (16), muitos setelagoanos registraram uma nuvem funil ao topo da Serra Santa Helena, se assemelhando a um tornado. O fenômeno, incomum, chamou a atenção em um dia marcado pelos tremores de terra, que já assustaram parte da população.

Os primeiros registros começaram a aparecer logo por volta das 18h. O que mais chamou a atenção foi que boa parte do dia foi de tempo firme na cidade.

A reportagem procurou um especialista para saber qual foi o fenômeno que aconteceu na Serra Santa Helena. O estudioso Lucas Soares explica que a nuvem funil é um fenômeno raro de acontecer na região, mas não foi um "tornado": "Uma forma estrutural da nuvem, que assume essa característica de cone, mas não se trata de tornado, por não alimentar o vício intenso de vento em rótula, atingindo o solo", explica.

Como o funil não tocou o solo, não houve ventania forte nem nenhum outro tipo de dano registrado. "Esses eventos contam com o que chamamos de cisalhamento dos ventos", aponta o estudioso. O cisalhamento é um fenômeno onde há diferenças de vento em espaços curtos na atmosfera, principalmente a aparecer em frentes frias.

E, para aqueles que acham que estamos no "fim dos tempos", este fenômeno é motivo de preocupação? "Eventos de pequena escala podem acontecer em qualquer localidade. As alterações climáticas podem alterar esse comportamento dos ventos, mas ainda não temos nada de concreto em estudo. Ficamos com um fato isolado. Até porque ontem, a atividade atmosférica aqui na cidade era baixíssima. Tanto que, onde o fenômeno foi observado, havia uma chuva fraca e localizada", tranquiliza Lucas Soares.

