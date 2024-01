Veja os principais pontos do estudo sismológico feito em Sete Lagoas

Foi divulgado o relatório do estudo sismológico feito em Sete Lagoas pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS-UnB) a pedido da Prefeitura do município. Com medições feitas de 08 de agosto de 2022 a 01 de março de 2023, o texto separa 625 eventos sísmicos entre naturais e artificiais, correlaciona tais eventos a outras informações sobre a geologia local e fornece sugestões para sequência dos monitoramentos. Na útlima terça (16), a Prefeitura anunciou que novos sismógrafos serão instalados em Sete Lagoas.

Equipe do Observatório Sismológico da UnB instalou uma estação sismográfica na região da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas.

O Relatório Sismológico foi feito pela equipe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS-UnB), composta pelo Prof. Dr. George Sand França, pela geóloga B. Daniele Ingredy e pela geógrafa Me. Eveline Sayão. Ele pode ser baixado na íntegra ao final desta matéria: clique aqui. A seguir, os principais pontos deste trabalho.

O aumento na frequência de abalos sísmicos ocorridos em Sete Lagoas a partir de abril/2022, motivou uma reunião feita em 4 de agosto daquele ano entre representantes do SIS-UnB e da Prefeitura de Sete Lagoas. Nessa reunião foram definidos locais de instalação da Rede Sismográfica de Sete Lagoas (RSSL).

Segundo o relatório, a equipe do SIS-UnB iniciou "a instalação de uma rede sismográfica local, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, através da Defesa Civil e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, bem como de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte. A instalação teve como objetivo monitorar a atividade sísmica em Sete Lagoas".

Sete estações sismográficas foram instaladas e mantidas até a primeira coleta de dados. No entanto, de acordo com o relatório, "devido a algumas necessidades e à baixa atividade sísmica na região, não se justificou manter todos os sismômetros em funcionamento, resultando na decisão de manter apenas 4 estações sismográficas até março de 2023".

Histórico de sismos em Sete Lagoas

O relatório começa fornecendo um histórico da atividade sísmica na cidade. A primeira ocorrência remonta a 1931 com magnitude 3,4 mb. Depois houve um hiato de medições, com nova atividade sendo notificada em 2015.

Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2022, num raio de 50 km do centro de Sete Lagoas, segundo o estudo, foi "possível observar que ocorreu, no mínimo, um evento sísmico por ano, com duas sequências notáveis em destaque: uma em 2016 e outra em 2022. O maior evento registrado dentro desse raio ocorreu na cidade de Betim-MG, com magnitude de 3,7. O maior evento localizado no município de Sete Lagoas teve magnitude 3,5 e ocorreu em 11 de abril de 2016."

Depois do dia 18 de abril de 2022, quando um tremor de magnitude 2 mR segundo o Observatório Sismológico da UnB foi sentido na cidade, a frequência de eventos aumentou. Outros tremores foram sentidos ao longo daquele ano e também no ano seguinte.

Os mais recentes aconteceram nos dias 14 e 16 de janeiro de 2024 (relembre aqui e aqui).

Sismos registrados durante o presente estudo

A Rede Sismográfica de Sete Lagoas operou de 08 de agosto de 2022 a 01 de março de 2023 e captou, nesse período, 625 eventos sísmicos até uma distância de 150 Km da cidade.

Dessa quantidade, 618 eventos foram considerados artificiais pelo relatório. Sobre eles o texto aponta:

"Embora haja uma considerável quantidade de eventos artificiais, possivelmente explosões, é importante observar que a maioria deles ocorre a distâncias que variam entre 120 e 150 km do município de Sete Lagoas, com maior concentração nas cidades de Itabirito, Santa Bárbara, Itabira e Conceição do Mato Dentro".

O relatório complementa que "registramos apenas 6 eventos artificiais no próprio município de Sete Lagoas, o que reflete uma baixa incidência de eventos na região para esse período".

Os eventos considerados artificiais pelo relatório foram os seguintes (data, hora local, cidade e magnitude dos eventos artificiais registrados):

26/08/2022, 11h14 - Sete Lagoas/MG - 1.8 mR

29/10/2022, 11h25 - Sete Lagoas/MG - 1.5 mR

11/08/2022, 14h29 - Sete Lagoas/MG - 2.2 mR

29/11/2022, 17h21 - Sete Lagoas/MG - 2.5 mR

28/12/2022, 10h52 - Sete Lagoas/MG - 1.9 mR

24/02/2023, 17h27 - Sete Lagoas/MG - 2.8 mR

Sete eventos dos 625 foram classificados como naturais, e 4 deles aconteceram no município setelagoano (data, hora local, cidade e magnitude dos eventos naturais registrados):

12/11/2022, 18h29 - Sete Lagoas/MG - 2.4 mR

24/11/2022, 23h02 - Sete Lagoas/MG - 2.5 mR

28/12/2022, 00h42 - Sete Lagoas/MG - 2.9 mR

01/01/2023, 01h50 - Sete Lagoas/MG - 1.9 mR

A localização desses epicentros naturais segue uma direção Noroeste-Sudeste quando observadas em mapa. Essa direção coincide a uma das identificadas num artigo científico de 2016 (Galvão et al., 2016, Geologic conceptual model of the municipality of sete lagoas (mg, brazil) and the surroundings). Nesse artigo tal direção é uma das apontadas como sendo de "falhas geológicas inferidas", zonas de ruptura ou cisão de blocos rochosos que podem atingir desde a superfície até quilômetros de profundidade.

Nessa comparação, o relatório diz que foram identificados "segmentos de falhas considerados ativos ou potencialmente ativos, representando um passo inicial na identificação de fontes sísmicas associadas a essas falhas".

Na conclusão dos estudos, é pontuado que:

"É fundamental ressaltar que, embora Sete Lagoas seja uma área de baixa sismicidade, a densidade populacional torna qualquer evento sísmico de baixa magnitude mais impactante. No entanto, essa baixa sismicidade não garante que não ocorrerão tremores de maior magnitude no futuro, mas indica que a probabilidade ainda é baixa. Portanto, é de extrema importância que as autoridades locais e os moradores estejam cientes do risco sísmico e estejam preparados para responder a um eventual tremor de maior magnitude, garantindo a segurança da população."

São deixadas também sugestões para melhor compreensão dos fenômenos sísmicos e mitigação dos riscos:

"Estudo da caracterização do solo para estimativa da frequência natural do solo.

Análise de correlações geológicas para compreensão da atividade sísmica.

Estimativa do mecanismo de falha em eventos sísmicos.

Realização de um levantamento macrosísmico na ocorrência do próximo evento sísmico.

Avaliação da necessidade de estabelecer uma estação sismográfica permanente para o monitoramento contínuo da Região."

Novos sismógrafos serão instalados em Sete Lagoas

Na tarde de terça-feira (16/01) o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária de Sete Lagoas, Edmundo Diniz, anunciou uma nova parceria com o Centro Sismológico da UnB para a instalação de oito novos sismógrafos na cidade.

"Nesta quinta os pesquisadores vão montar um centro sismológico em um raio ainda maior. Não descartamos nenhuma hipótese. Queremos ratificar o estudo já apresentado para tranquilizar a população. Lembrando que os maiores fiscais do município são os olhos do povo. Se identificar alguma detonação ilegal, extração ilegal de minério, desmatamento, entre outros, denuncie na Guarda Municipal, na Polícia Ambiental ou na Secretaria de Meio Ambiente", completou o secretário.

Defesa Civil atende em casos de trincas e rachaduras

A Defesa Civil Municipal segue atenta aos relatos e dados emitidos pelos centros sismológicos, realizando visitas aos bairros e vistoriando imóveis que apresentem algum tipo de rachadura (veja aqui). A população pode acionar a inspeção pelo telefone 153.

