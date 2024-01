Pai abandona filhos em hotel de Curvelo; homem deixa carta de despedida

Um caso que causa mistério em Curvelo nesta quarta-feira (17): duas crianças foram abandonadas em um hotel da cidade pelo pai, após o mesmo deixar uma carta de despedida. A mãe das crianças está em outra cidade, no norte de Minas.

As informações são da Rádio Itatiaia. A família - pai, mãe, as duas crianças e uma babá - moram na cidade de São Paulo, e fez uma viagem para Porteirinha. No município, a genitora disse para o marido que não iria retornar com eles para a capital paulista; nisso, os outros integrantes seguiram viagem.

Sem a mãe, os filhos, pai e babá se hospedaram em um hotel de Curvelo. De acordo com a rádio, nesta quarta-feira, o homem acertou as contas com o estabelecimento e deixou uma carta de despedida, indicando que iria cometer auto-extermínio. As crianças ficaram no quarto do hotel.

Ainda segundo a Itatiaia, o homem foi visto caminhando a pé por uma estrada que liga Curvelo a Cordisburgo. Não foi informado se ele foi localizado. As crianças foram encaminhadas para um abrigo pelo Conselho Tutelar; já a babá seguiu para São Paulo.

Da redação com Rádio Itatiaia