Mesmo com calor de 33°C, Sete Lagoas tem previsão de pancadas de chuva para esta sexta (19)

A previsão do tempo para Sete Lagoas nesta sexta-feira (20), é de calor com máxima de 33°C e sol com algumas nuvens. Durante o dia e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com

A temperatura mínima prevista é de 22°C, com tendência de leve elevação. A temperatura máxima prevista é de 33°C, com tendência de estabilidade. A umidade do ar ficará entre 40% e 80%.

A direção do vento será de leste a nordeste pela manhã, de noroeste a oeste à tarde e de sudoeste a sul à noite. A intensidade do vento será fraca, variando entre 10 e 20 km/h.

Da redação

Fonte: INMET