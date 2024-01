Carro de casal de sargentos reformados capota na MG-238; homem não resistiu

Um casal de sargentos reformados sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira (18) na MG-238, próximo ao povoado da Sede, em Funilândia. O homem, identificado como Elmo Miranda, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A mulher, Silvana Miranda, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas com escoriações generalizadas, mas já recebeu alta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com os bombeiros, o casal seguia em um carro quando o veículo capotou e caiu em um barranco. Silvana conseguiu sair do carro, mas o homem ficou preso nas ferragens. Em vídeos que circulam nas redes sociais a mulher aparece abalada e relata que foi prensada pelo banco, mas que conseguiu soltar o cinto de segurança e sair do veículo.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Seu marido, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda no local.

Os cachorros do casal também estavam no veículo e foram resgatados sem ferimentos.

Da redação