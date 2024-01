Incêndio atinge Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e causa danos

Um incêndio atingiu a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo na madrugada desta sexta-feira (19). O fogo teria sido provocado por lixo e entulho que estavam depositados na lateral do prédio.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

O incêndio começou por volta das 5h da manhã e atingiu toda a lateral do prédio, quebrando parte das vidraças e espalhando fumaça por várias salas da Casa Legislativa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio em cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido, pois o prédio estava fechado no momento do incidente.

A Polícia Militar está investigando as causas do incêndio. A hipótese mais provável é que o fogo tenha sido provocado por alguém que acendeu um cigarro ou um fósforo no lixo.

Imagens de segurança da Câmara Municipal devem ajudar a esclarecer a dinâmica do incêndio.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo