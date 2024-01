VÍDEO: Programa Próvias inicia nova etapa com construção de ciclovia na av. Padre Tarcizo

O programa Próvias foi lançado pela Prefeitura de Sete Lagoas com o objetivo de, literalmente, transformar a realidade de vias que recebem um grande fluxo de trânsito e esta proposta já começa a ganhar forma. A avenida Padre Tarcizo está ganhando novo asfalto e uma nova etapa deste abrangente projeto foi iniciada nesta quinta-feira, 18 de janeiro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro foi vistoriar a construção da ciclovia que terá 6 km de extensão. Este novo serviço foi iniciado próximo ao trevo da Barbosa Melo, no bairro Bela Vista, e, em dois dias, aproximadamente 400 metros seriam concluídos. “Esta é uma das importantes avenidas que estamos reconstruído com projetos planejados para resolver problemas de trânsito e também criar opções inteligentes de mobilidade urbana. Esta ciclovia traz segurança e ainda permite que as pessoas pratiquem atividades como caminhada e ciclismo. Assim estamos mudando a cara de Sete Lagoas”, comentou Duílio de Castro.

A avenida Padre Tarcizo é uma importante via de acesso dos bairros Jardim Primavera, Bela Vista I e II, Cidade de Deus, Bouganville, Dona Silvia, entre outros. O serviço nas duas pistas e na ciclovia é de alto padrão o que vai garantir a qualidade diferenciada por muitos anos. “A ciclovia está sendo construído com concreto armado com espessura de oito centímetros e a pavimentação da pista é feita em duas camadas, tudo para garantir maior durabilidade do serviço”, explica Geraldo Cristiano Martins Figueiredo Xavier, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Durante as obras, motoristas e ciclistas devem ficar atentos aos desvios. Os transtornos passam, mas o benefício fica. A próxima obra do Próvias a ser licitada contempla a avenida Guimarães Rosa e a rua Santa Luzia, em frente ao Clube Náutico. O local costuma ficar alagado durante chuvas fortes. Em breve, será mais um transtorno que ficará no passado. O Próvias contempla ainda a Av. Sabará (em andamento), Av. Raquel Teixeira Viana (concluída), Rua Benjamin Constant (concluída), Rua Dudu Azeredo (concluída), Rua Rei Salomão, Rua Ricardo Herbach, Rua Cordisburgo, Av. Amaral Gurgel, Av. Dalton, Rua Carlos Antônio Giordani e Rua Jasmi Gomes de Oliveira.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM