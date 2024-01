Prefeitura de Sete Lagoas realiza nova pavimentação em importante rua do bairro Bela Vista

A Prefeitura de Sete Lagoas continua revitalizando ruas em todas as regiões da cidade. Nos últimos três anos, mais de 120 vias receberam pavimentação, repavimentação ou calçamento. Agora chegou a vez de realizar este serviço completo em uma importante rua do bairro Bela Vista.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro vistoriou a obra na rua José de Oliveira Figueiredo e, na oportunidade, conversou com as equipes de trabalho e moradores da região. “Continuamos firmes com o cronograma de recuperação de vias. Intervenções aguardadas há vários anos por moradores e comerciantes de todas as regiões de Sete Lagoas. Esta nova pavimentação da rua está sendo comemorada por todos e foi muito bom comprovar a satisfação das pessoas com este serviço”, comentou Duílio de Castro.

Muito além da operação tapa buracos, realizada diariamente pela Prefeitura, a atual gestão vem mudando a realidade de bairros inteiros por meio de asfalto novo, como foi o caso de dezenas de ruas nos no Padre Teodoro (15 ruas) e Verde Vale (dez ruas), ou de calçamentos, como, por exemplo, nos bairros Alvorada (12 ruas) e Cidade de Deus (33 ruas).

Somente este ano foram concluídas as obras de pavimentação da Av. Marechal Castelo Branco, da rua Sebastião de Paula e Silva e, este mês, da rua Benjamin Constant e da Av. Raquel Teixeira Viana. E os trabalhos continuam. Atualmente estão em andamento as obras de pavimentação da av. do Contorno e de calçamento em 33 ruas do bairro Cidade de Deus.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM