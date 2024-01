ACI completa 88 anos com base forte para um futuro atuante e promissor em Sete Lagoas

Um grupo de 48 empresários visionários, com o objetivo de fortalecer o comércio e a indústria da cidade fundaram a Associação Comercial e Industrial. Em 19 de janeiro de 1936, no antigo Cine Meridiano, acontecia a Assembleia Geral de Instalação da ACI Sete Lagoas. Ao longo de 88 anos ininterruptos o associativismo cresceu e foi o responsável por grandes avanços conquistados para a população.

Foto: Divulgação/ ACI Sete Lagoas

Ao longo de quase 9 décadas de trabalho mais de 30 empresários se revezaram na presidência da entidade. Cada um, com sua visão empreendedora, contribuiu para que a ACI chegasse forte aos 88 anos com pensamento arrojado para o futuro. Uma das grandes conquistas foi a aquisição de uma sede própria para atender aos cerca de 500 associados.

No imponente prédio da Rua Nicola Lanza, 140, no centro, são oferecidas capacitações, cursos, treinamentos, assessoria jurídica e vários outros serviços para quem busca empreender de forma sólida e segura. Além de trabalhar para fortalecer a rede de associados, a ACI busca alternativas para fomentar e criar novas possibilidades para o movimento associativista.

Prova disso é a realização da Feconex, Feira da Conexão, que vai para seu terceiro ano em 2024 como um dos grandes eventos de negócios da região. A feira multisetorial foi idealizada pelo atual presidente, José Roberto da Silva, e abraçada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo Uai de eventos, que nasceram na ACI.

As conquistas e avanços para a cidade são inúmeros e o sólido trabalho faz com que a ACI se prepare com muita força e segurança para agregar, ainda mais, nos próximos anos. O atual presidente termina seu mandato no próximo mês de março com números expressivos. Em quatro anos conseguiu um aumento aproximado de 100% no número de associados e parcerias que possibilitam um grande clube de vantagens e benefícios para empresários e colaboradores.

Para um futuro próximo alguns dos objetivos são: conectar a entidade com as novas ferramentas de comunicação para diminuir as distâncias; aperfeiçoar a prestação de serviços para contribuir de forma efetiva na consolidação de pequenos e médios associados. Outra importante ação é o núcleo ACI Jovem para incentivar e dar suporte aos jovens empreendedores.

O trabalho é grande, mas o forte alicerce construído da segurança para os próximos passos e conquistas para a cidade. Como diz a frase: “sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe”. ACI União para a Evolução!

Com Associação Comercial e Industrial - ASCOM