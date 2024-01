Fiat Strada é furtada e abandonada após acidente em Sete Lagoas

Um Fiat Strada foi furtado de uma residência no bairro Padre Teodoro, em Sete Lagoas, na madrugada desta sexta-feira (19). O veículo foi localizado abandonado após colidir contra o canteiro central da rotatória da Avenida Castelo Branco.

Imagem: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, a vítima do furto acionou a polícia após perceber que o veículo havia sido levado. Durante o rastreamento, as autoridades receberam informações de que o carro havia sido visto na Avenida Castelo Branco.

No local, os policiais encontraram o veículo parado e abandonado, com danos consideráveis devido ao acidente. Não havia ninguém no interior do carro.

O reboque foi acionado e o veículo foi removido. Ninguém foi preso.

Da redação