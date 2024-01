VÍDEO: Observatório Sismológico da UnB inicia instalação de novos sismógrafos em Sete Lagoas

Sete Lagoas recebeu no fim da tarde de quinta-feira, 18 de janeiro, a nova equipe de trabalho do Observatório Sismológico da UnB que vai acompanhar os eventos sísmicos na região durante os próximos meses. Junto com os pesquisadores, 10 sondas e três modernos sismógrafos vão monitorar em tempo real qualquer tremor de terra que eventualmente ocorra a quilômetros de distância.

Novos aparelhos para estudo sismologico sendo instalados em Sete Lagoas. Foto: Prefeitura de Sete Lagoas.

Depois de uma coletiva de imprensa no auditório da Casa da Cultura, em que responderam às perguntas de veículos de Belo Horizonte e de Sete Lagoas, os pesquisadores deram início à instalação dos equipamentos na sexta (19).

"São estações sísmicas com o objetivo de localizar com mais precisão os tremores que porventura venham a acontecer na região. São equipamentos extremamente sensíveis capazes de detectar os menores tremores, diferentemente da estações da Rede Sismográfica Brasileira que, apesar de serem muito eficientes, estão instaladas a muitos quilômetros de distância daqui. Mesmo sismos pequenos são importantes do ponto de vista da pesquisa científica. Por isso é importante termos os sensores próximos aos eventos, para termos registros mais confiáveis", revelou o professor Lucas Vieira Barros.

Ao longo da semana, a equipe seguirá instalando os aparelhos de olho em qualquer movimentação de terra, com o objetivo de melhor avaliar a origem e os eventuais impactos dos tremores.

