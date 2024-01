Um grave acidente grave envolvendo uma van na BR-040, próximo à entrada de Paraopeba, aconteceu na tarde deste domingo (21) por volta das 13h.

Foto: Reprodução Internet

O incidente ocorreu no Km 445,9, com a saída de pista de uma van de transporte de passageiros que se deslocava de Três Marias em direção a Belo Horizonte. O acidente resultou em oito vítimas, incluindo cinco feridos graves, um com lesões leves e dois óbitos, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal.

Imagens de câmeras de monitoramento capturaram o momento em que a van capotou. Veja o vídeo:

Várias vítimas foram encontradas ao longo da rodovia, algumas delas presas nas ferragens.

A causa do capotamento ainda não foi determinada. As equipes de resgate, com o apoio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para prestar socorro.

A concessionária Via 040 e a Polícia Rodoviária Federal também estão atuando na ocorrência.

O trânsito flui normalmente nos dois sentidos da rodovia segundo a concessionária Via-040. neste momento.

Matéria em atualização.

Da Redação com PRF