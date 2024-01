Segunda de calor e possibilidade de chuva; confira previsão do tempo para Sete Lagoas

O sol nasceu nesta segunda-feira (22) com forte brilho sob Sete Lagoas - e o calor será a tônica do dia, com possibilidade de chuva. Confira a previsão do tempo.

Foto: Vinícius Oliveira

As nuvens aparecerão no céu com mais intensidade ao longo da jornada, principalmente entre a tarde e noite - com elas, poderão vir chuvas de maneira isolada pela cidade. O sol também dará suas caras, marcando o dia com forte calor.

A mínima registrada foi de 20ºC e a máxima será de 31ºC.

Nos próximos dias, no entanto, haverá uma "virada" no tempo: as máximas cairão, e a chuva será mais intensa. Na terça (23), a máxima chega aos 27ºC; já na quarta (24), cai para incríveis 21ºC.

Da redação com Inmet